Mit dem Auto über Dobratsch-Steilwand

Auf dem Dobratsch bei Villach ist am Donnerstag ein Auto über die Steilwand Rote Wand rund 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Zwei Hubschrauber sind im Einsatz, die Bergrettung wurde angefordert. Der Lenker überlebte den Absturz nicht.

Das Fahrzeug stürzte im freien Fall über die Rote Wand direkt neben der Dobratsch-Aussichtsplattform in die Tiefe. Laut Polizei stürzte das Auto an die 150 Meter in Richtung der darunter liegenden Schütt ab, schlug auf Felsen auf rutschte völlig zerstört weitere 150 Meter ab.

ORF/Petra Haas

Wrackteile überall verstreut

Die Wrackteile liegen auf mehreren hundert Meter verteilt. Vom Hubschrauber aus wurde eine leblose Person im Hang entdeckt. Der Lenker dürfte aus dem Auto geschleudert worden sein. Der 48-jährige Villacher wurde mit Hilfe des Hubschraubers geborgen.

Der Lenker dürfte von der Villacher Alpenstraße in Richtung Rote Wand abgezweigt und dann rund 50 Meter entlang eines Waldweges bis zum Abgrund gefahren sein. Die näheren Umstände zu dem Unfall sind laut Polizei noch unklar.

Die Rote Wand ist Teil der Steilwand des Dobratsch, die durch mehrere Felsstürze nach Erdbeben entstand. Das größte davon war 1348, Geröllmassen donnerten ins Tal und bildeten die sogenannte Schütt, heute Naturschutzgebiet entlang dem Gailfluss.