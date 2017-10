21-Jähriger starb bei Autounfall

In der Nacht auf Dienstag ist ein 21-jähriger Mann aus St. Urban bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Mann war mit seinem Pkw auf der Ossiacher Straße unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam und gegen eine Baumgruppe prallte. Er starb im Klinikum.

Gegen 1.55 Uhr fuhr der 21-Jährige mit seinem Pkw auf der B94 aus St. Veit/Glan kommend in Fahrtrichtung Feldkirchen. In Kadöll kam er aus bisher unbekannter Ursache mit dem Wagen links von der Straße ab, fuhr die Straßenböschung entlang und prallte in weiterer Folge gegen eine Baumgruppe.

Autofahrerin rief Hilfskräfte

Eine 20-jährige Frau, die unmittelbar vor dem verunglückten Pkw fuhr, hielt sofort an und rief die Rettungskräfte. Der Lenker war im Pkw eingeklemmt und hatte schwerste Verletzungen erlitten. Er wurde von der Feuerwehr mit der Bergeschere aus dem Fahrzeug befreit und nach Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. Dort starb er aber an den schweren Verletzungen.

Zur Bergung des Schwerstverletzten standen die FF Glanegg, FF Liebenfels, FF Zweikirchen und FF St. Veit/Glan im Einsatz. Die Ossiacher Straße war für die Dauer der Bergung für den gesamten Verkehr gesperrt.