Eurotour Billard: Ouschan wird Zweite

Die hochkarätige Eurotour Billard war bis Sonntag zu Gast in Klagenfurt. Die 31 Jahre alte, Welt- und mehrfache Europameisterin Jasmin Ouschan unterlag der Nummer Eins, der Chinesin Chen Siming in einem hochklassigen Finale.

Jasmin und ihr 27 Jahre alter Bruder Albin genossen bei dieser Veranstaltung Heimvorteil. Die wahrscheinlich 200 besten Billard-Spieler und Spielerinnen der Welt trafen in der Sportpark Halle in Klagenfurt an über 20 Tischen aufeinander.

Hochklassiges Finale gegen Nr. 1 der Welt

In einem hochklassigen Finale unterlag Jasmin Ouschan am Sonntag der Nummer Eins der Damen im Billardsport, Chen Siming, im 9er Ball mit 7:4. Im Interview sagte Ouschan, es sei ein super Finale gewesen: „Es ist halt schwierig, wenn die Gegnerin so konstant spielt und Chen ist jetzt einfach die Nummer Eins der Welt. Ich kann ihr da gar nicht böse sein, ich bin happy, es war ein tolles Finale.“

Chen Siming: Großes Match

Chen Siming freute sich sichtlich über den Sieg: „Jasmin Ouschan spielte sehr gut und sehr stark. Es war ein großes Match und nicht leicht zu spielen. Ich bin zwei Tage später angekommen, habe mich aber gut vorbereitet auf mein erstes Eurotour-Turnier.“

Ouschan als Mitveranstalterin

Jasmin Ouschan war bei diesem Turnier auch Mitveranstalterin. Das heiße aber nicht, dass sie den Ausstieg als aktive Billardsportlerin vorbereite, sagte Jasmin Ouschan bei einem Besuch im Landesstudio Kärnten. Sie sei als aktive Billardsportlerin noch extrem motiviert, wie sie es auch am Sonntag beim Finale demonstrierte - mehr dazu in Weltmeisterin zu Besuch bei Radio Kärnten.