Zwei Mal Fahrerflucht: Lenker ausgeforscht

Am Samstag ist es in Kärnten zu zwei Unfällen mit Fahrerflucht gekommen. Beide Male wurden Fußgängerinnen angefahren. Einer der beiden fahrerflüchtigen Lenker konnte von der Polizei bereits ausgeforscht werden.

Der 71 Jahre alte Autofahrer aus Villach war gegen 15.00 Uhr auf der Kärntner Straße (B 83) von Arnoldstein kommend in Richtung Villach unterwegs. In Hart, in der Gemeinde Arnoldstein, streifte er auf Höhe der Kreuzung mit der Oberrainer Straße mit dem rechten Außenspiegel eine Fußgängerin aus Finkenstein. Die 64 Jahre alte Frau stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht.

Der Autolenker setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Der 71-Jährige konnte von der Polizei aber rasch ausgeforscht werden. Der Alkotest verlief positiv. Bei dem Mann wurde eine starke Alkoholisierung festgestellt.

Velden: Frau in Straßengraben geschleudert

In Köstenberg, in der Gemeinde Velden, ging eine 32 Jahre alte Frau am frühen Abend auf der Köstenberger Landesstraße in Richtung Kerschdorf. In Wurzen näherte sich ihr von hinten ein vermutlich schwarzes Fahrzeug und streifte die Frau am Oberarm. Dadurch wurde sie in den Straßengraben geschleudert und kam in einer Wiese zu liegen. Die Frau erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Sie wurde nach Erstversorgung durch die Sanitäter von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr ohne anzuhalten weiter.

Alkolenker über Böschung gestürzt

Ein stark alkoholisierter, 38 Jahre alter Mann kam in der Nacht auf Sonntag in einem Kreisverkehr bei Wolfsberg Süd mit seinem Auto rechts von der Fahrbahn ab. Er streifte einen Straßenleitpflock, schleuderte über die Böschung und stieß mit dem Fahrzeug gegen ein Werbebanner. Dabei wurde die Frontpartie des Pkw so stark beschädigt, dass das Fahrzeug fahruntauglich war. Der Lenker blieb unverletzt. Ein Alkomatentest ergab eine starke Alkoholisierung. Dem 38-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen.