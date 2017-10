Völkermarkt: Tödlicher Unfall bei Dacharbeiten

Ein 63-Jahre alter Mann aus Völkermarkt ist am Freitagnachmittag bei Arbeiten am Dach eines Wohnhauses zehn Meter in die Tiefe gestürzt. Er starb an den dadurch erlittenen schweren Kopfverletzungen.

Der 63 Jahre alte Mann aus Völkermarkt war mit Sanierungsarbeiten am Stirnverzug eines Wohnhauses beschäftigt. Dabei stürzte er zehn Meter auf die Terrasse des Hauses. Beim Aufprall erlitt der Mann tödliche Kopfverletzungen. Laut den ermittelnden Beamten der Kriminalpolizei dürfte der tödliche Unfall am Freitagnachmittag irgendwann zwischen 14.00h und 15.00h passiert sein.

Fremdverschulden sei laut Landespolizeidirektion keines festgestellt worden. Der Mann wurde erst gegen 19.45 Uhr von seiner Ehefrau und den Hausbesitzern aufgefunden, mehrere Stunden nach dem Sturz.