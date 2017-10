Plötzliche Übelkeit: Zwei Verletzte bei Unfall

Wegen einer plötzlichen Übelkeit ist am Freitagnachmittag ein 63-jähriger Kärntner in Villach mit seinem Auto verunglückt. Der Mann und seine Gattin am Beifahrersitz wurden verletzt.

Der 63-jährige Autofahrer aus Wolfsberg war am Nachmittag mit seinem Pkw auf der Triester Straße in Villach stadtauswärts unterwegs. Plötzlich wurde dem 63-Jährigen übel, er verlor die Herrschaft über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet nach links auf die stadteinwärts führenden Fahrstreifen, prallte dort gegen eine Leitschiene und schleuderte in der Folge wieder auf den rechten Fahrstreifen zurück. Dabei lösten beide Frontairbags aus. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht, seine 73-jährige Gattin am Beifahrersitz schwer verletzt. Beide wurden mit der Rettung in das LKH Villach gebracht. Am Pkw entstand schwerer Sachschaden.

Zu einem schweren Autounfall kam es auch Donnerstagabend auf der Südautobahn (A2). Eine 29-jährige Autofahrerin aus Wolfsberg geriet mit ihrem Wagen ins Schleudern, kurz darauf stand ihr Auto in Vollbrand. Die Frau konnte den Wagen rechtzeitig verlassen, sie wurde leicht verletzt - mehr dazu in Auto nach Unfall in Vollbrand.

