„Koch des Jahres“ kocht am Wörthersee

„Der Große Restaurant und Hotel Guide“ hat den Haubenkoch Hubert Wallner zum „Koch des Jahres 2018“ für Österreich gekürt. Seit sieben Jahren führt Wallner ein Drei-Hauben-Restaurant am Wörthersee.

Der in Deutschland erscheinende Guide beleuchtet einen Querschnitt gehobener Koch- und Hotellerie-Kultur im deutschsprachigen Raum und zeichnet jährlich Leistungen und Konzepte in verschiedenen Kategorien aus. In der Ausgabe 2018 werden 31 Personen, Restaurants und Hotels in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Südtirol für außergewöhnliche Leistungen prämiert.

Die Ausgabe erscheint zwar erst am 23. Oktober, die Auszeichnungen wurden aber vorab bereits am Donnerstag bekannt gegeben. Zu den Ausgezeichneten gehört auch Hubert Wallner vom Seerestaurant Saag in Techelsberg, er wurde zum österreichischen „Koch des Jahres“ gekürt.

Seerestaurant Saag Wallner

„Tiefgründige österreichisch-mediterrane Küche“

In der Laudatio heißt es: „Fest verwurzelt in der Region, ist es für Hubert Wallner eine Herzensangelegenheit, besonders raffinierte Speisen mit fangfrischem Fisch aus dem Wörthersee zuzubereiten. Auch die anderen Zutaten kommen bevorzugt aus dem Umland und werden – seiner Neugierde und seinem Ehrgeiz sei es gedankt – zu kulinarischen Neuschöpfungen einer tiefgründigen österreichisch-mediterranen Küche.“

Erste Kocherfahrungen bei seiner Mutter

Kochen ist für Hubert Wallner seit jungen Jahren Beruf und Leidenschaft. Aufgewachsen in einer niederösterreichischen Hoteliersfamilie mit hauseigener Fleischerei, sammelte er seine ersten Kocherfahrungen bei seiner Mutter, einer leidenschaftlichen Köchin. Nach der Grundschule absolvierte der heutige Haubenkoch die Hotelfachschule in St. Pölten. Zusätzlich absolvierte er die Prüfungen als Diät- und Spitalskoch sowie die Küchenmeisterprüfung und wurde zum Tourismusfachmann ausgebildet.

Seerestaurant Saag Wallner

Als Jungkoch ging er bei namhaften Köchen zur Schule, wie Heinz Hanner, Toni Mörwald und Martin Sieberer, auch arbeitete er in Vier- und Fünf-Sterne-Hotels in Österreich und der Schweiz. Er erkochte sich den Titel „Aufsteiger des Jahres 2007“, erreichte 2009 16 Punkte im Gault Millau, vier Sterne und 91 Punkte im „a lá Carte“ und drei Gabeln und 90 Punkte im Falstaff. Seit sieben Jahren führt Wallner das Drei-Hauben-Seerestaurant in Saag.