Recycling-Firma Lindner expandiert weiter

Die Recycling-Firma Lindner expandiert in Kärnten weiter. Am Freitag wird in Feistritz an der Drau eine neue, 1.000 Quadratmeter große Werkshalle in Betrieb genommen. Auch der Stand der Mitarbeiter soll aufgestockt werden.

Drei Millionen Euro investiert Lindner Recycling Tech in die neue Werkshalle. Produziert werden soll darin ein mobiler Schredder, eine Zerkleinerungsmaschine. Die Maschine werde vor allem ins Ausland exportiert, sagte Geschäftsführer Manuel Lindner zum ORF Kärnten: „Sie ist vor allem in Ländern gefragt, die erst mit der Abfallwirtschaft beginnen. Hier ist das mobile Gerät besonders gefragt.“

Lindner Recycling Tech wurde bereits 1948 gegründet und beschäftigt derzeit in Kärnten 285 Mitarbeiter, die meisten am Firmenhauptsitz in Spittal an der Drau, 70 in Feistritz an der Drau. Die Produktion des mobilen Schredders wurde erst im Vorjahr von Deutschland an den Standort Feistritz verlegt.

Produktion soll verdoppelt werden

Die Firma Lindner verspricht sich auch in Zukunft volle Auftragsbücher. Seit November 2016 wurden 20 neue Mitarbeiter aufgenommen, im kommenden Jahr soll der Mitarbeiterstand noch einmal um 25 bis 30 Personen aufgestockt werden. „Es ist geplant, die Produktion von derzeit 50 im Jahr auf 100 Stück zu verdoppeln“, so der Geschäftsführer. Gesucht werden etwa Schweißer, Servicetechniker, Ingenieure und Vertriebsspezialisten.

