Kärntner Hochzeitsluftballon flog über Alpen

Liebe ist grenzenlos. Im Fall eines Kärntner Ehepaares trifft der Spruch zu, denn ihr Hochzeitsluftballon flog über die Berge bis nach Italien. Mit dem Finder, der mit ihnen Kontakt aufnahm, verbindet sie jetzt eine Freundschaft.

Am 17. Juni 2017 war wohl der mit Abstand schönste Tag im Leben von Birgit und Stefan Suntinger aus Tresdorf. Sie gaben einander bei einer feierlichen Zeremonie das Ja-Wort. Nach der kirchlichen Trauung ließen sie - gemäß eines romantischen Brauchs - Luftballons steigen. Daran angebracht war eine kleine Karte mit der Adresse und einer Nachricht des Brautpaares. Die symbolischen Glücksbringer zogen es in alle Himmelsrichtungen. Einer davon machte sich auf in Richtung Süden.

Mit dem Auto würde man von Tresdorf bis nach Pasian di Prato bei Udine gute zweieinhalb Stunden brauchen. Wählt man den direkten Weg über den Plöckenpass beträgt die Distanz 147 Kilometer. Der Hochzeitsluftballon von Familie Suntiger benötigte nur wenige Stunden bis an sein Ziel.

Pietro del Forno und seine Frau fanden die Überreste davon in ihrem Gemüsebeet: „Wir waren überwältigt von dieser unerwarteten, freudigen und erstaunlichen Nachricht, die wir mit meiner Frau sofort mit Freunden und Bekannten geteilt haben“, schrieben die beiden unverzüglich an das Brautpaar und schickten ihm - unbekannterweise - Glückwünsche für ein glückerfülltes Eheleben mit: „Wir wünschen euch, dass die beiden Ringe, die ihr zum Zeichen eurer Liebe trägt, nicht die einzigen bleiben werden - sodass sich daraus eine lange, starke und unverwüstliche Kette der Liebe entwickelt.“

Einige Tage später erhielt das frisch gebackene Ehepaar die Post aus Italien. „Die Überraschung war groß“, erzählt Birgit Suntinger, die den Brief von einer Bekannten, die italienisch spricht, übersetzten ließ: „Wir hatten zuerst überhaupt keine Ahnung, was da drinnen stehen könnte. Dann stellte sich heraus, dass einer unser Hochzeitsballons bis nach Udine geflogen und im Garten von Familie Del Forno gelandet ist. Wir erfuhren dann auch, dass sogar eine italienische Zeitung Gefallen an der Geschichte gefunden hatte und sie abgedruckt hat.“

Gemeinsam mit ihrem Ehemann verfasste auch Birgit Suntinger ein Dankesschreiben, dem sie ein Foto beifügte und so entstand eine Art grenzenlose Brieffreundschaft zwischen Tresdorf und Pasian di Prato. Bald wollen sich die Ehepaar auch persönlich treffen und kennenlernen.