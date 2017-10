Wörthersee-Ostbucht wird bei Events entlastet

Die Stadt Klagenfurt hat am Mittwoch ihren Plan für die Beruhigung der Wörthersee-Ostbucht während der Sommermonate vorgestellt. Großveranstaltungen wie Ironman, Starnacht oder Kärnten läuft rücken näher zusammen und entlasten den Naherholungsbereich.

Die Großveranstaltungen ziehen jedes Jahr zehntausende Besucher an. Jahr gab es auch Kritik von Erholungssuchenden am wochenlangen Lärm der Auf- und Abbauarbeiten und daran, dass der Zugang zur Seepromenade stark eingeschränkt sei. Außerdem sei die Wiese am Metnitztstrand teilweise bis Oktober braun, weil sie durch Zelte und Aufbauten kaputt gemacht werde.

Stadt Klagenfurt

Drei Bereiche sollen frei bleiben

Nach langen Verhandlungen einigten sich alle beteiligten nun auf ein neues Konzept. Demnach bleiben ab dem kommenden Jahr drei Bereiche in der Ostbucht frei von Veranstaltungsaufbauten: Jene rund um die Schiffsanlegestelle samt Wiesen im Norden des Metnitzstrandes, der Europapark und der Bereich südlich des Strandbads, wo bis zum Vorjahr noch das Beachvolleyballturnier ausgetragen wurde.

APA/Gert Steinthaler

Die drei Veranstaltungen rücken räulich zusammen, die Laufstrecken bei den Sportveranstaltungen bleiben aber gleich so Ironman-Organisator Erwin Dokter sagte, die jetzige Lösung sei für alle in Ordnung. Der Zieleinflauf bleibe gleich, da sei man froh, denn der See im Hintergrund sei im Bild das Non plus ultra.

Starnacht-Arena bleibt wie bisher

Die Starnacht-Arena werde mit 5.000 Plätzen gleich bleiben wie bisher. Beim Aufbau könne man Synergien nutzen, sagt Gerfried Zmölnig vom Veranstalter ip Media. Vieles könne man übernehmen, das spare Transporte, man teile viele technische Dienstleister vom Elektriker bis zur Entsorgung. Auch Kärnten-Läuft behält den Zielbereich wie bisher, stellt aber einige Zelte um. Veranstalter Michael Kummerer sagte, braune Wiesen seien für die Gäste von „Kärnten läuft“ nicht attraktiv.

ORF

Bürgermeisterin Maria Luise Mathiaschitz (SPÖ) sagte, für die Bevölkerung sei dieser Bereich wichtig und werde gerne besucht. Mit der Lösung erhalte man für Einheimische, Gäste und die Veranstalter selbst ein schönes See-Ambiente, sagt auch Tourismus-Stadtrat Markus Geiger (ÖVP). Beachvolleyball-Veranstalter Hannes Jagerhofer kehrte mit seinem Turnier Kärnten den Rücken. Sollte er irgendwann damit zurückkehren wollen, müsste auch diese Veranstaltung auf die neue Eventzone nördlich des Strandbades übersiedeln, so Mathiaschitz.