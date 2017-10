16-Jährige stirbt nach Heroinkonsum

Eine 16 Jahre alte Schülerin ist von ihrer Großmutter tot in ihrem Zimmer aufgefunden worden. Das Mädchen aus Wolfsberg starb an einer Überdosis Heroin. Das ergab eine Obduktion. Die Schülerin war zu Besuch bei ihrer Oma.

Die 16-Jährige aus dem Bezirk Spittal an der Drau wurde laut Polizei bereits am Wochenende von ihrer Großmutter in einem Zimmer leblos aufgefunden. Die Schülerin verbrachte das Wochenende bei ihrer Großmutter in Wolfsberg. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mädchens feststellen.

Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass die 16-Jährige in der Nacht zum Samstag gemeinsam mit einem 23-jährigen Bekannten aus dem Bezirk Wolfsberg die Großmutter aufsuchte. Schon bevor sie zur Großmutter kamen, dürften die beiden Heroin konsumiert haben.

Der 23-Jährige blieb bis in die frühen Morgenstunden im Zimmer der 16-Jährigen. Zu diesem Zeitpunkt hätte das Mädchen noch gelebt, sagte der 23-Jährige vor der Polizei. Im Zimmer des Mädchens fanden die Drogenermittler ein Briefchen mit einer geringfügigen Menge Heroin. Eine Obduktion durch die Gerichtsmedizin Graz ergab, dass die Schülerin auf Grund einer Intoxikation von Suchtgiften gestorben sei.

Die Ermittler durchsuchten daraufhin auch die Wohnung des 23-Jährigen im Bezirk Wolfsberg. Auch dort konnten geringfügige Mengen verschiedenster illegaler Drogen unter anderem Heroin und Kokain sichergestellt werden. Es wurden aber auch Substanzen gefunden, die noch nicht eindeutig verifiziert werden konnten. Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes sind noch nicht abgeschlossen.