Start-Up-Preis für Wasser-Software

Das Kärntner Unternehmen Symvaro ist als Österreichs „Start-up 2017“ ausgezeichnet worden. Der Softwareanbieter wird Österreich beim CESA, dem „Central European Start Up Award“ am 23. November in Sofia (Bulgarien) vertreten.

Symvaros Softwarelösung Waterloo beschäftigt sich mit der vereinfachten Verwaltung von Wasserzählerdaten. Man will den Wasserversorgern Bürokratie ersparen, nach dem Motto weg vom Papier, mehr digitale Effizienz. Geschäftsführer Rudolf Ball sagte, heute heiße Start Up nicht mehr, etwas Hippes, Modernes zu machen, sondern auf ein Thema zu setzen, das die Welt zu einem besseren Ort mache, wenn man kein Start Up mehr sei.

ORF

Fehleranfälliger Ableseprozess

Das fehleranfällige Ablesen des Wasserzählers und der langwierige, weil analoge, Meldeprozess zwischen Bürgern, Gemeinden und den Wasserversorgern brachte die Gründer auf die Idee, eine Vereinfachung anzubieten. Techniker Philip Kozeny sagte dazu, man schreibe etwa den Zählerstand auf einen Zettel und die Zahl sieben sehe aus wie die Zahl eins. Dann bekomme man eine falsch Abrechnung. Das wolle man verhindern, indem man alle Prozesse digitalisiere.

„Wo man sitzt ist egal“

2010 wurde Symvaro gegründet und hat mittlerweile 15 Mitarbeiter in Klagenfurt und Köln. In drei Jahren möchten die Kärntner europaweiter Marktführer bei Wassersoftware sein, so Ball. Es sei egal, wo der Firmensitz sei, denn die Welt sei digitalisiert. Man könne überall erfolgreich sein. Generell betrachtet nimmt die Anzahl der Gründer zu: 2016 lag Kärnten mit einem Wachstum von 8,6 Prozent über dem Österreichdurchschnitt, so Wirtschaftslandesrat Christian Benger (ÖV). Das starke Wachstum von Symvaro war auch ausschlaggebend für die Auszeichnung. Die Gründer suchten und fanden Lösungen, so entstehen Geschäftsideen, so Benger.

Das Wirtschaftsreferat des Landes unterstützt die Gründerszene mit 750.000 Euro im Jahr und fördert auch die Einrichtung sogenannter Co-Working-Spaces, z.B. bei den Miet- und Bürokosten.

