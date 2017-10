Weiter Entspannung am Arbeitsmarkt

Der positive Trend am Kärntner Arbeitsmarkt hält weiter an. Im September gab es um 7,4 Prozent weniger Arbeitslose. Die Zahl der offenen Stellen stieg sogar um 85 Prozent, die Jugendarbeitslosigkeit sinkt weiter.

In Kärnten ist die positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt noch deutlicher, die Arbeitslosenzahlen sinken seit März - mehr dazu in Arbeitslosigkeit sinkt weiter (news.ORF.at). Rund 20.000 Menschen sind derzeit in Kärnten arbeitslos, um rund 1.600 weniger als noch im Vormonat, ohne Schulungsteilnehmer ein Rückgang von 7,4 Prozent. Auch die Prognosen für das gesamte Jahr seien positiv, sagt Peter Wedenig vom AMS. Heuer dürfte es demnach insgesamt um 2.000 Beschäftigte mehr und um 1.000 Arbeitslose weniger geben.

Wedenig: Die Auftragsbücher sind voll

Für das nächste Jahr wird ein weiterer Konjunkturanstieg prognostiziert. Damit würde die Arbeitslosigkeit weiter sinken, auch würden mehr Jobs angeboten, so Wedenig: „Die Auftragsbücher der Wirtschaft sind voll, die Zahl der offenen Stellen wächst.“ Schon jetzt zeige sich der Aufschwung, sagte Wedenig. Im September gab es in Kärnten bei den offenen Stellen ein Plus von 85 Prozent oder 1.700 Stellen, unter anderem in den Branchen Bau, Metall, Holz, Elektronik und Gesundheit.

Jugendarbeitslosigkeit sank um 13,5 Prozent

Eine positive Entwicklung gibt es in Kärnten deswegen auch bei der Jugendarbeitslosigkeit, lange Sorgenkind von AMS und Politik. Im September sank die Jugendarbeitslosigkeit im Vergleich zum September des Vorjahres um 13,5 Prozent. 2.300 Arbeitslose gibt es laut Wedenig derzeit in der Altersgruppe 15 bis 25 Jahre. Auch bei den Arbeitslosen über 50 ist ein leichter Aufwärtstrend bemerkbar. Seit August sinkt hier die Arbeitslosenzahl, im September wurde ein Plus von 130 Beschäftigten verzeichnet.

