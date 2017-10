Tankwart schrie Räuber in die Flucht

In einer Klagenfurter Tankstelle ist es in der Nacht auf Montag zu einem bewaffneten Raubüberfall gekommen. Der Tankwart schrie den Mann aber an, woraufhin der Unbekannte ohne Beute flüchtete. Die Fahndung läuft.

Gegen 3.00 Uhr betrat der mit einer Sturmhaube maskierte Unbekannte die Tankstelle am Viktringer Ring, bedrohte den Tankwart mit einer Pistole und forderte Geld. Der Tankwart schrie ihn darauf an, woraufhin der Maskierte die Flucht ergriff.

Tankstelle wurde schon mehrmals überfallen

Er konnte nichts erbeuten, da die Tankstelle - nach mehreren Überfällen - eine speziell gesicherte Automatenkasse hat. Bei dem Vorfall wurden keine Personen verletzt. Die Fahndung nach dem Täter verlief bisher negativ. Weitere Ermittlungen laufen. Der Täter wird als rund 25 Jahre alt und 1,50 bis 1,55 Meter groß beschrieben.

Links: