Mehrere Baustellen sorgen für Staus

Geduld brauchen Autofahrer derzeit in Klagenfurt und Villach, mehrere Baustellen sorgen für Staus. Behinderungen gibt es auch auf der Südautobahn (A2), im Gräberntunnel startet die Sanierung und bei Klagenfurt erfolgt eine Tunnelreinigung.

Ab Montag starten die Vorbereitungen im zwei Kilometer langen Gräberntunnel auf der A2. Um den Tunnel auf den Gegenverkehr während der Generalsanierung einzurichten, sind bis Anfang November mehrere Nachtsperren notwendig. Am Montag, 2. Oktober, sowie am Dienstag und am Mittwoch wird der Tunnel in beiden Fahrtrichtungen jeweils von 20.00 Uhr abends bis maximal 5.00 Uhr früh des Folgetages gesperrt.

Im Anschluss an diese Sperren erfolgt die Reinigung der Tunnel im Bereich Klagenfurt. Am Donnerstag, den 5. Oktober, und Freitag, 6. Oktober, werden die Tunnel der Nordumfahrung zwischen 20.00 Uhr und 5.00 Uhr gereinigt.

Villach: Behinderungen im Stadtteil Völkendorf

Ab Montag ist auch in Villach mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen, bis Mitte Dezember wird im Stadtteil Völkendorf bei der Kilzerbrücke ein Kreisverkehr gebaut. Der Verkehr in der Italiener Straße und der Warmbaderstraße wird mit einer Ampel geregelt - somit sind beide Straßen nur einspurig befahrbar.

In Richtung Kilzerbrücke sind die Tobias-Bürg-Straße und die Heizhausstraße nicht durchgehend befahrbar. Eine Umleitung über die Urban-Görtschacher-Straße bis zur Warmbaderalle wird eingerichtet, von da aus geht es über die Schächtestraße weiter. Die Umfahrungswege sollen durchgehend gekennzeichnet werden.

Weiter zwei Großbaustellen in Klagenfurt

Auch Klagenfurt ist vorerst mit keiner Entspannung auf den Haupteinzugsstraßen zu rechnen. Seit Monaten laufen die Bauarbeiten an der Villacherstraße, Ausweichmöglichkeiten gibt es stadtauswärts auf Höhe Waidmannsdorferstraße und stadteinwärts auf Höhe Morrestraße. Beide Straßen führen zur August-Jaksch Straße. Staus sind hier somit weiter vorprogrammiert.

Ein weiteres Sorgenkind für Autofahrer bleibt in Klagenfurt auch die Pischeldorferstraße, dort wird weiterhin an der neuen Glanbrücke gebaut. Der Baufortschritt verzögert sich. Schuld daran seien ungünstige Witterungsverhältnisse, heißt es seitens der Stadt. Bis Ende Oktober soll der Umbau aber abgeschlossen sein.