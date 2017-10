Polizist bei Festnahme schwer verletzt

Ein Polizist ist Samstagnacht beim St. Veiter Wiesenmarkt von einem 21-jährigen Randalierer bei dessen Festnahme schwer verletzt worden. Mit Faustschlägen und Tritten schlug er den Polizisten krankenhausreif.

Der St. Veiter Wiesenmarkt wurde am Samstag eröffnet, am Abend kam es zu dem Zwischenfall. Der alkoholisierte 21-Jährige aus St. Veit schlug einem 23-jährigen Besucher mit der Faust ins Gesicht, der 23-Jährige musste mit den Rettungswagen in das UKH Klagenfurt gebracht werden. Nach einer kurzen Fahndung fanden die alarmierten Polizeibeamten den Randalierer vor einem der Festzelte.

Bei der Einvernahme eskalierte die Situation, der 21-Jährige widersetzte sich der Festnahme und attackierte die Polizisten. Einen Polizisten verletzte er durch Faustschläge und Fußtritte schwer, der Beamte musste ebenfalls in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt gebracht werden. Der Alkoholtest bei dem 21-Jahrigen verlief positiv. Er wurde vorläufig festgenommen, er wird wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt.

