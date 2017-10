Bürgermeister-Stichwahl in St. Stefan

Am Sonntag wählt St. Stefan im Gailtal einen neuen Bürgermeister. Bei der Stichwahl treten Rene Rupnig (SPÖ) und Ronny Rull (ÖVP) an, im ersten Wahlgang vor zwei Wochen knapp der SPÖ-Kandidat knapp in Führung.

Langzeit-Bürgermeister Hans Ferlitsch (SPÖ) zog sich im Sommer aus dem Amt zurück, er war 32 Jahre lang Bürgermeister in St. Stefan und damit Kärntens dienstältester Gemeindechef. Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen, konnte keiner der drei Kandidaten die nötige Mehrheit erreichen.

Privat

FPÖ-Kandidatin Beatrice Kuglitsch schied mit 13 Prozent der Stimmen aus, am Sonntag kommt es zur Stichwahl zwischen Rupnig und Rull – mehr dazu in Bürgermeister-Stichwahl in St. Stefan. Das Wahlergebnis für Rupnig und Rull war vor zwei Wochen knapp, Rupnig erhielt 45,34 Prozent der Stimmen, der ÖVP-Kandidat Ronny Rull 41,59 Prozent.

Privat

SPÖ-Vizebürgermeister Rupnig führt derzeit mit Vizebürgermeisterin Margit Gallautz die Amtsgeschäfte. Rupnig ist 36 Jahre alt und Tischler. Der 39-jährige ÖVP-Kandidat Ronny Rull ist derzeit Gemeindevorstand. Er war bereits beim letzten Mal angetreten und damals gegen Ferlitsch auf 20 Prozent gekommen. Die Liste der ÖVP heißt in St. Stefan Volkspartei und Unabhängige.

Link: