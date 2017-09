Bauernhof bei Brand vernichtet

In der Nacht auf Samstag ist in Großkirchheim im Mölltal ein altes Bauernhaus samt Stallgebäude abgebrannt. Die Gebäude bestanden überwiegend aus Holz. 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Kurz vor 23.00 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein. In der Ortschaft Sagritz bei Großkirchheim stand ein altes Bauernhaus samt angebautem Stall und Tenne in Brand. Für die 100 Feuerwehrleute war bereits bei der Anfahrt klar, dass hier nicht mehr viel zu retten ist.

Großeinsatz für 100 Feuerwehrleute Bauernhaus und Stall bestanden aus Holz, die Einsatzkräfte konnten die Gebäude nicht mehr retten.

Fensterscheiben bei Nachbarhäusern geborsten

„Priorität war deswegen, die Nachbarhäuser nur eine Straße weiter zu schützen“, sagt Einsatzleiter Herbert Schober von der Feuerwehr Großkirchheim. Mit Wasserwerfern wurden die Nachbarhäuser vor den Flammen geschützt, „unser Glück war, dass es windstill war“, so Schober. Trotzdem war die Hitzeentwicklung durch das Feuer so groß, dass auch bei den Nachbarhäusern die Fensterscheiben barsten. Erschwerend für die Einsatzkräfte war eine Knappheit an Löschwasser.

Philipp Brunner

Suche nach Brandursache

Verletzt wurde niemand. Die Bewohner des Bauernhauses waren am Abend nicht zu Hause, sie wurden von ihren Kindern über das Unglück informiert. Auch das Stallgebäude war leer.

Philipp Brunner

Noch immer halten die Feuerwehrleute derzeit Brandwache, da Glutnester immer wieder zu brennen beginnen. Das Gebäude können die Feuerwehrleute aber wegen der hohen Einsturzgefahr nicht betreten. Erst wenn das Gebäude gegen Nachmittag wieder betreten werden kann, werden die Brandermittler der Polizei die Suche nach der Brandursache beginnen.