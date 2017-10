Tausende Besucher bei Wiesenmarkt-Eröffnung

Mit dem Festumzug ist am Samstag der 656. St. Veiter Wiesenmarkt eröffnet worden, Tausende Zuschauer waren dabei. Bis zum 9. Oktober werden rund 500.000 Besucher erwartet.

Eröffnet wurde der Wiesenmarkt am Samstag mit dem traditionellen Festzug mit 2.000 Teilnehmern und tausenden Zuschauern. Fieranten aus ganz Österreich bieten in den nächsten zehn Tagen ihre Produkte und Dienstleistungen an 40 heimische Gastronomiebetriebe sorgen für kulinarische Genüsse. Zwei neue Fahrgeräte bieten heuer Nervenkitzel im Vergnügungspark, auch gibt es zwei neue Gaststätten.

Für die St. Veiter Wirtschaft sei der Wiesenmarkt ein unverzichtbarer Umsatzbringer, sagt Marktleiter Rudi Egger. 20 bis 25 Millionen Euro würden jährlich umgesetzt, die Hotels in der Region sind ausgebucht.

Ausgeweitet wurde heuer auch das musikalische Angebot. Unter dem Motto „Kärntnerlied trifft Wiesenmarkt“ wird den Kärntner Chören eine Plattform geboten.

Kurzparkzone während Wiesenmarkt aufgehoben

Livemusik soll es erstmals auch beim Feuerwerk geben, das traditionell am Mittwoch stattfindet. „Es gibt genügend Parkplätze“, sagt Bürgermeister Gerhard Mock (SPÖ): „Wir haben cirka 3.200 Parkplätze. Das klingt viel, ist aber andererseits auch nicht so viel. Wir werden aber auch die Kurzparkzone rund um Stadt aufheben.“

Ein wichtiges Thema wird heuer auch die Sicherheit. In diesem Jahr werden die Zufahrtswege in der Marktstraße und westlich der Blumenhalle mit ausfahrbaren Pfählen abgesperrt - mehr dazu in Mehr Sicherheit am Wiesenmarkt (kaernten.ORF.at; 12.9.2017). Der Eintritt zum Wiesenmarkt ist frei.

