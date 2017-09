Plus von 5,5 Prozent im Sommertourismus

Die Sommersaison von Mai bis August hat laut Tourismuslandesrat Christian Benger (ÖVP) ein Plus bei den Übernachtungen von 5,5 Prozent gebracht. Die Ankünfte stiegen um acht Prozent. Die meisten Steigerungen gibt es bei Vier-Stern-Häusern und Campingplätzen.

Die Hauptsaison Juli/August bilanzierte mit einem Ankünfteplus von 4,1 Prozent (1,195 Mio. Ankünfte). Das sei das fünfthöchste Ergebnis seit den Aufzeichnungen, so Benger. Das Nächtigungsplus im Juli/August beträgt drei Prozent, das sind in Summe 5,798 Mio. Übernachtungen.

Zweithöchste Augustwerte seit 2007

Im August gab es bei den Ankünften den höchsten Wert seit 2007. 598.253 Ankünfte (+3,4 Prozent) wurden gezählt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug im August 5,1 Tage. Demnach hat Kärnten ein Nächtigungsplus im August von 1,9 Prozent. Das sind in Summe 3,059 Mio. Übernachtungen im August. Das höchste Nächtigungsniveau seit 2007 gab es 2012, dieses wurde heuer mit 46.200 Übernachtungen übertroffen.

58 Prozent ausländischer Gäste sind Deutsche

Sowohl Inlands- wie Auslandgäste sorgten im August für das Nächtigungsplus. Es gab ein Plus von 3,7 Prozent beim Inlandstourismus (gesamt: 1.065 Mio. Nächtigungen), ein Plus von einem Prozent bei den Ausländern (gesamt 1,993 Mio Nächtigungen). Über 58 Prozent der ausländischen Gäste kamen aus Deutschland, über 19 Prozent aus den Niederlanden, rund neun Prozent aus Italien.

Den größten Zuwachs mit einem Plus von 17,8 Prozent verzeichneten die Vier-Sterne-Superior-Betriebe und die Camping-Plätze mit einem Plus von zwölf Prozent. Der Beitrag des Camping-Tourismus zum Gesamtergebnis beläuft sich auf 27,4 Prozent.

Keutschach mit plus 14 Prozent

Recht unterschiedlich fallen die Ergebnisse der nächtigungsstärksten Gemeinden aus: Das größte Plus gab es im August mit 14 Prozent in Keutschach, auch St. Kanzian, Radenthein und der Weißensee dürfen sich über deutliche Zuwächse freuen. Feldkirchen, Heiligenblut und Hermagor-Presseggersee verzeichneten hingegen ein leichtes Minus. Beim Städtetourismus wird für Klagenfurt mit 0,8 Prozent im August ein leichter Zuwachs ausgewiesen, in Villach liegt er bei +3,4 Prozent.