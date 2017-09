Gasthaus brannte zum zweiten Mal

In einem Gasthof in Maria Rain hat es Mittwochfrüh gebrannt, das Feuer brach in der Nähe einer Hackschnitzelanlage aus. Bereits im August wurde eine Garage mit Oldtimern völlig zerstört. Brandursache damals war ein Kurzschluss.

Das Feuer war am Mittwoch im Keller des Haupthauses ausgebrochen, in dem sich eine Hackschnitzelanlage befindet. Insgesamt standen 60 Feuerwehrleute im Einsatz, die die Flammen schnell unter Kontrolle bringen konnten.

ORF/Michael Kopeinig

ORF/Michael Kopeinig

Autos völlig zerstört

Erst vor einem Monat war in einem Nebengebäude des Gasthauses ein Feuer ausgebrochen, in dem sich zahlreiche Traktoren und Oldtimer-Fahrzeuge befanden - mehr dazu in Kurzschluss: Gebäude mit Oldtimern abgebrannt (kaernten.ORF.at; 21.8.2017). Die Eigentümer des Gasthofes befinden sich zurzeit im Urlaub, sie wurden von den Einsatzkräften über den neuerlichen Brand informiert.