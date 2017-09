Literaturarchiv kauft Handke-Tagebücher

Die Tagebücher des in Griffen geborenen Peter Handke sind jetzt vom Deutschen Literaturarchiv in Marbach gekauft worden. Das Institut ist bereits seit zehn Jahren im Besitz von 66 Tagebüchern Handkes.

Das Deutsche Literaturarchiv in Friedrich Schillers Geburtsort Marbach am Neckar wurde am 12. Juli 1955 gegründet. Das Institut kauft nun noch weitere 151 Tagebücher dazu, die Handke seit dem Jahr 1990 geführt hat. Nach Angaben des Literaturarchivs umfasst der Ankauf etwa 23.500 Handgeschrieben Seiten. Die Tagebücher seien für das Verständnis von Handkes Werk von überragender Bedeutung, hieß es am Dienstag. Finanziert wurde der Ankauf mit Hilfe der Burdastiftung, der Kulturstiftung der Länder und mit Mitteln des deutschen Kulturministeriums.

Tagebücher von „überragender Bedeutung“

Der 1942 in Griffen in Kärnten geborenen Peter Handke zählt zu den bedeutendsten Autoren der deutschsprachigen Literatur der Gegenwart. Für das Verständnis seines Werks sind seine Tagebücher, die er seit 1975 ununterbrochen führt, von überragender Bedeutung, heißt es auf der Webseite des Deutschen Literaturarchivs.

Link: