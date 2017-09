Wohnhausbrand: Ofen war Brandursache

Die Brandsachverständige des Landeskriminalamtes haben die Ursache für den Wohnhausbrand in Rangersdorf geklärt. Ein Heizofen im Wohn-Essraum soll das Feuer ausgelöst haben, bei dem das Haus komplett zerstört wurde.

Das Wohnhaus mitten im Ortskern von Rangersdorf im Mölltal stand am Samstagvormittag in Flammen. Das erste Stockwerk wurde zerstört, das Haus muss abgerissen werden. Verletzt wurde niemand.

ORF

Bewohner waren nicht zu Hause

Die Bewohner - ein junges Ehepaar mit zwei Kleinkindern - waren nicht zu Hause, als der Brand ausbrach. Sie alle waren gerade unterwegs zu einer Geburtstagsfeier. Als sie von dem Brand erfuhren, kehrten sie um, ihnen blieb aber keine Zeit mehr, um irgendetwas aus dem Haus zu retten - mehr dazu in Gefährlicher Brand mitten in Rangersdorf (kaernten.ORF.at; 23.9.2017). Im Algemeinen steigen die Schadenssummen durch Wohnhausbrände in den letzten Jahren. Mitverantwortlich dürfte auch die moderne offene Bauweise sein, heißt es von Experten - mehr dazu in Schäden nach Bränden werden höher.