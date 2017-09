Schäden nach Bränden werden höher

Nach dem Brand eines neuen Hauses am Wochenende in Rangersdorf hat am Dienstag auch in Malta ein neu renoviertes Wohnhaus gebrannt. Laut einem Sachverständigen steigen die Schadenssummen in den letzten Jahren, auch durch die moderne offene Bauweise.

In einem Wohnhaus am Ortsende von Malta kam es Montagabend im Bereich der Zwischenmauer und der Zwischendecke im 1. Stock zu einem Glimmbrand. Sieben Feuerwehren mit mehr als 80 Feuerwehrleuten waren stundenlang im Einsatz. Nur mit schwerem Atemschutzgerät konnte der Brandherd erreicht werden, die Dachhaut sowie die Wand und Deckenverschalungen aus Holz und Gipskartonplatten mussten entfernt werden. Die vierköpfige Familie kam mit dem Schrecken davon, der Schaden an dem gerade erst renovierten Haus beläuft sich aber auf 80.000 bis 100.000 Euro.

Bei offener Bauweise breitet sich Feuer aus

In Rangersdorf brannte auch ein neues Wohnhaus, in beiden Fällen ist die Brandursache noch unklar - mehr dazu in Gefährlicher Brand mitten in Rangersdorf. Im Allgemeinen nehmen Schäden nach Bränden in den letzten Jahren zu, sagte Brandsachverständiger Peter Anderwald: „Durch die neue Kultur, möglichst alles offen zu haben, besteht die Gefahr, dass sich der Brand rasch über das ganze Haus ausbreitet.“

Schon durch eine normale Wohnungstür kann das Übergreifen der Flammen mehrere Minuten aufgehalten werden. Zeit, in der sich Bewohner in Sicherheit bringen können und die Feuerwehr die Flammen noch eindämmen kann. Gefahrenquellen sind auch alle elektrischen Geräte, die man generell abstecken sollte, wenn man sie nicht benötige.

Kabel verlaufen in Zwischendecken

Generell sollte man darauf achten, dass bei Neubauten oder Sanierungen sachgemäß gearbeitet wird, oft würden Materialien nicht entsprechend verarbeitet, so Anderwald. Ein Brand in einer Zwischendecke, so wie Nacht in Malta, könnte durch einen technischen Effekt verursacht worden seien. In den Zwischendecken laufen oft Kabel, Leitungen etc. Durch einen Defekt könne es Schäden geben. Diese Brände seien schwer bekämpfbar, weil der Brandort nicht zugänglich sei. Auch dadurch können sie sich schnell ausbreiten.