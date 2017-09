Wienerberger Konzern kauft Ziegelwerk Brenner

Das Ziegelwerk Brenner in St. Andrä im Lavanttal bekommt mit Wienerberger einen neuen Besitzer. Damit will Wienerberger, einer der größten Ziegelproduzenten Europas, auch in Südösterreich Fuß fassen. Die Kartellbehörden müssen noch zustimmen.

Seit 60 Jahren werden in Schönweg bei St.Andrä im Lavanttal Ziegel hergestellt. Seit 40 Jahren ist das Werk im Besitz der Familie Wirth. Sie entwickelte es zu einem modernen, hochtechnisierten Betrieb. 2016 erwirtschaftete Brenner Ziegel knapp neun Millionen Euro Umsatz.

Jetzt geht dieses Werk an den börsennotierten Wienerberger Konzern über, wie am Dienstag in einer Presseaussendung bekanntgegeben wurde. Voraussetzung dafür ist, dass die Kartellbehörde dem Kauf zustimmt. Wieviel Wienerberger dafür bezahlt, wird nicht bekanntgegeben. Mit der Übernahme des Ziegelwerks in St. Andrä will der Konzern seine Präsenz in Südösterreich ausbauen. In Kärnten wird es der erste Standort des Ziegelherstellers sein. Mehr als 30 Brenner-Mitarbeiter werden übernommen. Östgereichweit beschäftigt Wienerberger an seinen zehn Produktions- und drei Logistikstandorten 480 Mitarbeiter.

Link: