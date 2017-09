Ex-Freundin und neuen Partner bedroht

Ein 24-jähriger Wolfsberger hat seine Ex-Freundin und ihren neuen Partner telefonisch und persönlich bedroht, schickte Tonaufnahmen von Schüssen und spielte während eines Videogesprächs mit einer Pistole. Der Mann wurde festgenommen.

Von 22. bis 23. September bedrohte der 24-Jährige seine gleichaltrige Ex-Freundin und ihren neuen Freund, einen 28-jährigen Mann aus dem Bezirk Wolfsberg, in Lavamünd. Zunächst drohte er per Telefon, dann auch persönlich damit, die beiden umzubringen.

Dazu übermittelte er auch Fotos von einer Pistole, Schüsse als Sprachnachricht und spielte in einem Videotelefonat mit der Pistole und einer Patrone. Nachdem Anzeige erstattet und die Frau befragt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft die Festnahme des Verdächtigen und eine Hausdurchsuchung an seiner Wohnadresse an. Der Mann wurde am 23. September gegen 22.15 Uhr festgenommen.

Betretungsverbot aufgehoben

Nach weiteren Erhebungen wurde am nächsten Tag auch die Pistole, ein Schreckschussrevolver, gefunden und sichergestellt. Die Festnahme wurde aufgehoben und gegen den Mann ein Betretungsverbot und ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.