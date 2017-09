Bombendrohung gegen Klagenfurter Billa-Filiale

Nach Informationen der Polizei hat es Dienstagvormittag für die Billa-Filiale in der Klagenfurter 10.-Oktober-Straße eine Bombendrohung gegeben. Das Gebäude wurde evakuiert, die Straßen großräumig gesperrt. Es wurde keine Bombe gefunden.

Experten wurden hinzugerufen, sie durchsuchten mit Unterstützung eines Sprengstoffspürhundes die Filiale in der Innenstadt, bislang ohne Ergebnis. Die Bombendrohung wurde schriftlich hinterlegt.

ORF

Filialleiter Michael Gögelburger sagte zum ORF, dass eine der Mitarbeiterinnen am Vormittag einen handgeschriebenen Zettel fand, als sie zur Kassa kam. Auf dem Zettel stand „I habe Bombe gelegt, Mittag geht los“, in schlechtem Deutsch. Er habe gleich die Polizei gerufen, die ihrerseits die Spurensicherung rief. Keinem Mitarbeiter sei etwas Besonderes aufgefallen, so Gögelburger. Sie werden auch noch von der Polizei befragt.

ORF

Laut aktuellem Stand der Polizei wurde in der Filiale bisher nichts Auffälliges entdeckt, Entwarnung kann aber vorerst nicht gegeben werden.