Regierung will Rauchverbot unter 18 beschließen

Die Landesregierung will am Dienstag auf Antrag der SPÖ einen Antrag auf Änderung des Jugendschutzgesetzes einbringen: Rauchen soll künftig erst ab 18, statt jetzt ab 16, erlaubt sein. In den meisten EU-Ländern wurde das Rauchverbot für Jugendliche schon umgesetzt.

Es sei ein „längst fälliger“ Schritt, sagte Gesundheitsreferentin Beate Prettner (SPÖ) zur geplanten Anhebung des Schutzalters für Tabakkonsum. Österreich sei nur mehr eines von drei Ländern in der EU, wo Jugendlichen das Rauchen mit 16 noch erlaubt werde. Auch in Belgien und Luxemburg dürfe noch ab 16 geraucht werden. Daraus resultiere, dass man hohe Zahlen von Unter-16-Jährigen, die mit dem Rauchen beginnen. Mit 15 seien es schon 29 Prozent der Mädchen und 25 Prozent der Burschen, so Prettner.

Zunächst nur Verwarnungen

Mit einem Rauchverbot bis 18 soll sich die Zahl der Betroffenen um ein Drittel reduzieren, Studien würden das belegen, sagte Prettner. Geht der Antrag zur Anhebung des Schutzalters auf 18 Jahre durch, soll das neue Gesetz zeitgleich mit dem generellen Rauchverbot in Lokalen mit Mai 2018 in Kraft treten. Wer dann als Jugendlicher unter 18 mit einer Zigarette erwischt wird, bekommt zunächst eine Verwarnung. Nimmt man diese nicht ernst, folgen Geldstrafen und gemeinnützige Arbeit. Prettner sagte dazu, bis zu 100 Stunden Arbeit können verhängt werden, dazu bis zu 200 Euro Geldstrafe.

ÖVP und Grüne signalisierten im Vorfeld bereits ihre Zustimmung für ein Rauchverbot bis 18. Kritik kommt von FPÖ und Team Kärnten. Sie sprechen von einer weiteren Verbotspolitik und einem Kontrollwahn, der entschieden abgelehnt werde. Man sollte die Jugend mehr über die Gefahren aufklären, so Team Kärnten.

