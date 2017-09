41-jähriges Prügelopfer gestorben

Ein 41-jähriger Mann, der am Wochenende in einer Diskothek in Kühnsdorf zusammengeschlagen worden ist, ist am Montagvormittag im Klinikum Klagenfurt verstorben. Er hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten.

Zur Prügelei zwischen einem 26-jährigen Mann und drei anderen Männern kam es wegen eines Streits um Trinkgeld für eine Kellnerin. Der Streit verlagerte sich vor den Club, der 26-Jährige schlug auf drei Männer ein. Der 41-Jährige war an der Prügelei selbst nicht beteiligt, bekam aber einen Faustschlag ab und stürzte mit dem Kopf auf den Boden. Dabei erlitt er ein Schädel-Hirn-Trauma - mehr dazu in Streit um Trinkgeld: Vier Verletzte.

Großfahndung nach Vorbestraftem

Der mutmaßliche Täter flüchtete und wurde nach einer Großfahndung mit Unterstützung des EKO Cobra in Moosburg gefasst. Der 26-Jährige ist mehrfach vorbestraft und sitzt derzeit in der Justizanstalt Klagenfurt. Die drei Männer, die ebenfalls attackiert wurden, erlitten leichte Verletzungen. Der 41-Jährige starb nun im Krankenhaus, eine Obduktion zur Feststellung der genauen Todesursache wurde angeordnet.