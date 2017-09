Klagenfurt: Parkverordnung wird nachgebessert

Erst vor einem halben Jahr wurden in Klagenfurt die gebührenpflichtigen Zonen ausgeweitet, die Folge waren viele verwaiste Parkplätze. Nun wird nachgebessert: Ab November gibt es „Parkstraßen“, hier kann man um vier Euro pro Tag parken.

Nach Einführung der neuen Kurzparkzone vor einem halben Jahr waren etliche Parkplätze etwas außerhalb der Innenstadt verwaist. Maximal drei Stunden war das Parken in diesen Zonen erlaubt. Ab 6. November werden deswegen so genannte „Parkstraßen“ in der Innenstadt eingeführt. Um vier Euro können Autofahrer dort dann den ganzen Tag parken. Gedacht sind diese Parkstraßen unter anderem für Pendler oder auch für die Besucher des Hallenbades.

Die Parkstraßen für Ganztagesparker werden nicht blau, sondern grün markiert. Zur „grünen Zone“ werden unter anderem die August-Jaksch-Straße, die Kraßnigstraße oder auch die Lastenstraße gleich neben dem Klagenfurter Hallenbad.

Parkautomaten werden umgerüstet

In diesen Straßen haben nach Einführung der neuen Kurzparkzone kaum noch Autos geparkt. „Wir haben uns die Straßenzüge angeschaut, da war wirklich fast nie ein Auto dort“, räumte Bürgermeisterin Maria Luise Mathiaschitz (SPÖ) am Montag ein. Mit der neuen Parkverordnung wolle man nun jenen Autofahrern entgegenkommen, die länger parken wollen oder müssen.

Die Parkautomaten werden dementsprechend umgerüstet und auch mit dem Handy ist das Ganztagesparken möglich. Der Preis von vier Euro sei vertretbar, leistbar und wesentlich günstiger als ein Mietparkplatz in einer Parkgarage, so Mathiaschitz.

Geiger: Deutliche Verbesserung für Pendler

Die neuen Parkstraßen seien eine deutliche Verbesserung für die Pendler, sagte auch der zuständige ÖVP-Stadtrat Markus Geiger. „Wenn zum Beispiel ein Pendler aus Ferlach nur am Montag und Dienstag arbeitet, muss er mit der Monatskarte beim Messeparkplatz dennoch bezahlen. Die neue Regelung ist flexibler und eine deutliche Verbesserung."

An der Kurzparkzonenregelung selbst werde nichts geändert, so die Bürgermeisterin, diese werde gut angenommen. Die „grüne Zone“ soll nächste Woche im Gemeinderat beschlossen werden.

