Streit um Trinkgeld eskaliert: Vier Verletzte

Nach einer großräumigen Alarmfahndung ist am Samstagnachmittag bei Moosburg ein mutmaßlicher Gewalttäter festgenommen worden. Er verletzte in einer Disco in Kühnsdorf (Bezirk Völkermarkt) vier Personen, eine davon schwebt in Lebensgefahr. Ein Streit um Trinkgeld soll eskaliert sein.

Die großräumige Alarmfahndung im Großraum Klagenfurt, Feldkirchen und Völkermarkt sorgte am Samstag für Aufsehen. Schwer bewaffnete Polizisten waren an Autobahnauf- und abfahrten zu sehen, auch an Bundesstraßen wurden Kontrollen durchgeführt. Die Polizei konnte einen als gefährlich eingeschätzten 26 Jahre alten Österreicher ausforschen und festnehmen. Er soll in der Nacht auf Samstag in einer Discothek in Kühnsdorf am Klopeinersee einen 16-Jährigen, zwei 19-Jährige und einen 41-Jährigen mit Faustschlägen attackiert haben.

Beim Eintreffen einer Polizeistreife befand sich der Tatverdächtige nicht mehr in der Discothek. Es wurde vorerst lokal nach ihm gefahndet. Der 41-Jährige wurde von der Rettung mit schweren Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt gebracht, wo er auf der Intensivstation behandelt werden musste. Die drei anderen Personen wurden leicht verletzt und gaben an, selbst bei Bedarf ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.

ORF

Alarmfahndung in Tigring erfolgreich abgeschlossen

Nach der Tat war vorerst nur in der näheren Umgebung nach dem hauptverdächtigen Mann gesucht worden. Als sich im Klinikum Klagenfurt herausstellte, dass sich einer der vier Verletzten in Lebensgefahr befand, wurde die Suche nach dem mutmaßlichen Täter ausgedehnt, eine Alarmfahndung wurde eingeleitet, an der auch der Polizeihubschrauber FLIR beteiligt war. Schließlich wurde der 26-Jährige, der gerade mit seinem Pkw in Moosburg (Bezirk Klagenfurt-Land) unterwegs war, gestellt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen.

Streit ging vor Discothek weiter

Wie die Ermittlungen ergaben, soll ein Streit um Trinkgeld eskaliert sein. Der mutmaßliche Täter soll Geld für die Kellnerin auf die Theke gelegt haben. Als es die Frau zunächst nicht annehmen wollte, griff eines der Opfer zum Geld, woraufhin es zu der Auseinandersetzung kam. Der Streit verlagerte sich auf den Parkplatz vor der Discothek, wo der Mann seinen Kontrahenten weitere Faustschläge versetzte.

Am vergangenen Montag soll ein 23 Jahre alter Mann seiner 18-jährigen Ex-Freundin aufgelauert und ihr mehrmals in Rücken, Brust und Bauch gestochen haben. Sie überlebte schwer verletzt. Danach sprang der 23-Jährige von seinem Balkon im achten Stock - mehr dazu in Mann stach mit Messer auf Ex-Freundin ein.