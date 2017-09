Gefährlicher Brand mitten in Rangersdorf

Ein Wohnhaus mitten im Ortskern von Rangersdorf im Mölltal ist am Samstagvormittag in Flammen gestanden. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden, das erste Stockwerk wurde zerstört. Menschen sollen bei dem Brand nicht verletzt worden sein.

Es musste Abschnittsalarm ausgelöst werden, acht Feuerwehren aus dem mittleren Mölltal kämpften gegen den Brand an. Das erste Stockwerk des Wohnhauses, in dem das Feuer ausgebrochen war, konnte nicht mehr gerettet werden. Der Schaden ist laut Bezirksfeuerwehrkommandant Kurt Schober enorm.

Die Feuerwehrleute mussten bei dem Einsatz umliegende Gebäude schützen. Es konnte verhindert werden, dass die Flammen auf ein Gebäude, das unmittelbar an das brennende Wohnhaus grenzt, übergreifen.

Brandruine vorerst nicht betretbar

Die Rauchentwicklung war zunächst so stark, dass die Brandruine vorerst nicht betreten werden kann. Erst wenn das möglich sei, könne mit Sicherheit gesagt werden, dass niemand in dem brennenden Haus war, so Schober. Es sei auch noch viel zu früh, um sagen zu können, was den Brand ausgelöst hat, hieß es Samstagmittag. Die Brandermittler des Landeskriminalamtes werden nach der Ursache suchen.