Verletzter wartete einen Tag auf Hilfe

Ein 77 Jahre alter Pensionist aus Radenthein musste am Freitag nach einem Sturz auf Tscherner Berg (Bezirk Spittal/Drau) einen ganzen Tag lang auf Hilfe warten. Ein zufällig vorbeikommende Mountainbiker holte Hilfe.

Der Mann war am Freitag gegen sechs Uhr Früh noch in der Dunkelheit zwischen Bad Kleinkirchheim und Obertweng unterwegs. Im unwegsamen Gelände rutschte er aus und stürzte mehrere Meter ab. Dabei verlor der Pensonist seinen Rucksack, indem sich auch sein Handy befand. Verletzt schleppte sich der Mann dann zu einem Forstweg. Dort fand ihn ein zufällig vorbeikommender Mountainbikefahrer, der die Rettung verständigte. Der 77-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber RK1 ins LKH Villach geflogen.

Eine 57 Jahre alte Frau aus Poggersdorf ist am Freitag bei einer Wanderung auf das Schareck (Gemeinde Heiligenblut) etwa hundert Meter über felsiges Gelände abgestürzt. Sie erlitt dabei tödliche Verletzungen - mehr dazu in 57-Jährige am Schareck abgestürzt : Tot.