321.000 Pkws in Kärnten

Laut Verkehrsklub Österreich (VCÖ) gibt es 321.000 Autos in Kärnten, ein Drittel davon Zweit- oder Drittwagen. Nur 17 Prozent der rund 248.000 Haushalte sind autofrei, schon 30 Prozent haben zwei oder mehrere Pkws. Carsharing würde sich laut VCÖ anbieten.

Rund 920 Millionen Kilometer legen die Kärntner pro Jahr mit Öffentlichen Verkehrsmitteln, Fahrrad oder zu Fuß zurück, zeigt eine aktuelle VCÖ-Analyse anlässlich des autofreien Tages am Freitag zeigt. „Diese Distanz entspricht drei Mal zur Sonne und wieder retour. Pro Person macht das im Schnitt 1.740 Kilometer, die jährlich umweltfreundlich mit Bahn, Bus, Fahrrad und zu Fuß zurückgelegt werden“, so Markus Gansterer vom VCÖ.

107.100 Zweit- oder Drittwagen

30 Prozent der Kärntner Haushalte besitzen bereits zwei oder mehr Autos, während 17 Prozent der Haushalte autofrei sind. Insgesamt haben Kärntens Haushalte rund 321.000 Pkws, davon sind bereits 107.100 Zweit- und Drittwagen. Jeder dritte Pkw der privaten Haushalte ist ein Zweit- und Drittwagen, wie eine VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt.

Kärntens Zweitautos werden wenig gefahren, im Schnitt nur 7.370 Kilometer pro Jahr. „Schon die Erstautos sind rund 23 Stunden am Tag nicht Fahrzeuge, sondern Stehzeuge. Die Zweitautos sind im Schnitt nicht einmal eine halbe Stunde am Tag im Einsatz“, so VCÖ-Experte Gansterer.

Carsharing überall geeignet

Entsprechend groß ist das Potenzial von Carsharing, auch in den Regionen. Nicht kommerzielles Carsharing könnte laut VCÖ auf Gemeindeebene oder bei Wohnhausanlagen angeboten werden. Vor allem in Städten seien Sharing-Fahrzeuge in Wohnhausanlagen optimal. Den Bewohner stehe ein Pool verschiedener Fahrzeuge zur Verfügung, von Pkw über E-Fahrrädern und E-Mopeds bis zu Transportfahrrädern. „Dieses Modell verringert die Mobilitätskosten für die Haushalte und macht auch das Wohnen günstiger“, so Gansterer. Die bestehende Pkw-Stellplatzverpflichtung treibt die Wohnkosten in die Höhe. So beträgt der Anteil einer Tiefgarage rund elf Prozent an den durchschnittlichen Kosten für eine Wohnung.