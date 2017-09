Tierarztpraxis über Monate bestohlen

Tausende Euro hat ein 33-jähriger Spittaler über Monate aus einer Tierarztpraxis gestohlen. Den Schlüssel zur Praxis hatte er nächtens immer wieder von seiner Gattin entwendet, die in der Praxis beschäftigt ist.

Seit Juni verschwand aus der Tierarztpraxis in Spittal immer wieder Geld, mehrere Tausend Euro waren es laut Polizei insgesamt. In der Nacht auf Donnerstag konnte die Polizei das Rätsel lösen. Die Beamten lagen auf der Lauer und konnten den Täter in flagranti erwischen, als er einen Teil des Wechselgeldes stahl.

Schlüssel wieder in Handtasche zurückgelegt

Bei dem Täter handelt es sich um einen 33-jährigen Arbeiter aus dem Bezirk Spittal. Den Schlüssel zur Ordination hatte der Mann von seiner Gattin, die in der Praxis beschäftigt ist. Der Mann entwendete den Schlüssel und beging während seiner Arbeitszeit in den Nachtstunden die Diebstähle. In den Morgenstunden legte er den Schlüssel wieder in die Handtasche seiner Frau, so dass diese von den Diebstählen nichts bemerkte.

Mit dem erbeuteten Geld finanzierte sich der Mann laut Polizei seinen Lebensunterhalt. Der 33-Jährige wurde von den Beamten vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.