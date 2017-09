Mann von vier Tätern in Wohnung überfallen

Drei Männer und eine Frau sind am Dienstagabend in die Klagenfurter Wohnung eines Bekannten eingedrungen und wollten Suchtgift rauben. Es war nur ein Freund des Wohnungsbesitzers Zuhause, der niedergeschlagen wurde. Alle vier wurden verhaftet.

Am Dienstag gegen 22.30 Uhr wollten die drei Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren und eine 25-jährige Frau einen Bekannten überfallen, weil sie in dessen Wohnung eine größere Menge an Suchtmitteln vermuteten. Dazu maskierte sich einer der Täter mit einer Sturmhaube und bewaffnete sich mit einem Elektroschocker. Ein weiterer Täter führte eine CO2-Pistole mit.

Mit Pistole gegen Kopf geschlagen

Ein 25-jähriger Freund des Wohnungsbesitzers war allein in der Wohnung und öffnete die Tür. Die Täter durchsuchten die Wohnung, fanden aber lediglich eine geringe Menge Suchtmittel, ein Handy und einige Gegenstände geringen Wertes. Beim Verlassen der Wohnung schlug einer der Täter mit der Pistole gegen den Kopf des Opfers, wodurch der Mann zwei Platzwunden erlitt.

Im Anschluss verfolgte das Opfer die flüchtenden Täter, konnte einen einholen und versetzte diesen einen Faustschlag ins Gesicht. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung wurden alle Täter kurze Zeit später im Nahbereich des Tatortes festgenommen.

Einbruchsversuch am selben Abend

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Täter bereits vor dem Überfall auf den Wohnung am selben Abend versucht hatten, sich Zutritt zu einem Mehrparteienhaus in Keutschach zu verschaffen. Dabei attackierten sie einen Hausbewohner mit Pfefferspray. Die Beschuldigten sind nur zum Teil geständig und wurden in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.