Eingeschneite Hotelgäste wieder im Tal

Im Norden von Kärnten ist am Dienstag der Winter eingekehrt. 15 Bewohner des Hotels Kölnbreinsperre waren für einen Tag eingeschneit, am Mittwoch konnten sie eine kurze Wetterbesserung nutzen, um ins Tal zu fahren. Die Malta-Hochalmstraße ist weiter gesperrt.

Das Berghotel Malta mit dem Ausflugsziel Kölnbreinsperre war nach dem Wintereinbruch am Dienstag nicht erreichbar. Die Schneeräumung musste abgebrochen werden, denn die Schneeverwehungen machten die Straße innerhalb kürzester Zeit unpassierbar. Das Berghotel liegt auf 1.900 Meter Seehöhe. Ab etwa 1.700 Meter Seehöhe fielen in der Nacht 30 Zentimeter Neuschnee, die in Verbindung mit dem starken Wind zu massiven Verfrachtungen führten.

Verbund

Konvoi-Fahrt hinter Unimog

Im Hotel befanden sich 15 Personen, Gäste und Personal. Die Gäste seien natürlich mit ihren Pkws und Sommerreifen angereist, sagt Robert Zechner vom Verbund. „Da geht die Sicherheit vor“, so Zechner, deswegen mussten sie im Hotel bleiben. Am Mittwochnachmittag besserte sich das Wetter kurzfristig, dieses Wetterfenster wurde genutzt, um die Gäste ins Tal zu bringen. Mit ihren Autos fuhren die Hotelgäste im Konvoi hinter einem Unimog, sie konnten das Tal sicher erreichen.

Verbund

Hochalmstraße komplett gesperrt

Die Maltatal-Hochalmstraße bleibt aus Sicherheitsgründen vorerst komplett gesperrt, es wurde erneut Schneefall angesagt. Laut Robert Zechner vom Verbund kann mit der Räumung der Straße erst begonnen werden, wenn der Schneefall nachlässt und die Lawinenlage als sicher eingeschätzt wird.

Gerhard Hügel

Behinderungen durch Schneefall

Auf der Turracher-Höhe auf 1.800 Meter Seehöhe fielen bis Mittwoch rund 50 Zentimeter Schnee. Gemeinsam mit dem Wind führte der starke Schneefall zu Behinderungen geführt. Einige Autos konnten nicht mehr weiter, die Straße musste mit dem Pflug geräumt werden.

ORF/Peter Matha

Während in den Bergen der Wintereinbruch für Probleme sorgte, kam es in den Tälern durch den Starkregen zu Muren und überfluteten Kellern. Auch die Schnellbahn S-3 zwischen Klagenfurt und Weizelsdorf war unterbrochen - mehr dazu in Muren und überflutete Keller durch Starkregen.

ORF/Peter Matha

Gerhard Hügel

Link: