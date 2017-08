Freibad wegen Chlorgas-Austritts geräumt

In Stein im Drautal ist es am Mittwoch im örtlichen Schwimmbad zu einem Chlorgasunfall gekommen. Die Badegäste mussten das Gelände verlassen, weil Chlorgas aus einer Chlordosierungsanlage ausgetreten war.

Ein 52-Jähriger, der an der Anlage gearbeitet hatte, war gegen 9.20 Uhr mit dem Gas in Kontakt geraten und musste mit Atemnot und Übelkeit ins Krankenhaus nach Lienz geflogen werden. Er dürfte das Chlorgas laut Polizei trotz Verwendung einer Schutzmaske eingeatmet haben. Die örtlichen Feuerwehren rückten an und banden das Gas mittels Sprühregen. Gegen 11.00 Uhr durften die Gäste dann zurück ins Bad.

Am Dienstag traten in der Kläranlage Villach rund 2.000 Liter 33-prozentige Salzsäure aus. Als Ursache wird ein technischer Defekt beim Betanken vermutet, zu einer Umweltgefährdung kam es laut Feuerwehr nicht - mehr dazu in 2.000 Liter Salzsäure in Kläranlage ausgetreten.