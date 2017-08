Werbeagentur „Top Team“ in Konkurs

Die Top Team Werbeagentur mit Sitz in Klagenfurt musste am Mittwoch am Landesgericht Konkus anmelden. Die Agentur ist mit 40.000 Euro überschuldet, fünf Dienstnehmer sind betroffen.

Als Grund für den Konkurs wag die Agentur beim KSV 1870 massive Verluste bei bisher bestehenden Kunden und einen Rückgang bei Deckungsbeiträgen an. Die frühere SPÖ-Agentur war nach Aufträgen von SPÖ-Regierungsmitgliedern in die Schlagzeilen geraten. Wegen Untreue wurde auch gegen Landeshauptmann Peter Kaiser ermittelt. Über eine Anklage ist noch keine Entscheidung gefallen.

Begonnen hatte alles mit einer Anzeige der Freiheitlichen im Jahr 2009, die SPÖ habe Parteiwerbung auf Landeskosten betrieben, dem Land sei ein Schaden von zumindest 200.000 Euro entstanden, hieß es darin. Die Werbeagentur Top Team war eine 100-Prozent-Tochter der Kärntner Druckerei, die Kärntner Druckerei war im Eigentum der SPÖ.

Links: