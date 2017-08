Neues Gerät warnt Rehe vor Autofahrern

Fast 3.000 Wildunfälle wurden 2016 in Kärnten gemeldet. Der für Verkehrssicherheit und Jagd zuständige Landesrat Gernot Darmann (FPÖ) startet zusammen mit der Kärntner Jägerschaft ein Pilotprojekt zur Reduktion der Wildunfälle durch neue optische und akustische Geräte.

Von den 2.800 im Vorjahr gemeldeten Wildunfällen in Kärnten passierten mehr als 550 im Bezirk Völkermarkt. Deshalb wird dort das Pilotprojet gestartet. Auf zwölf neuralgischen Kilometern im Bezirk werden nun neue, optische und akustische Wildwarngeräte installiert. Sie sind mit blauem Blinklicht ausgestattet und geben einen Piepston ab, der vor allem Rehe davon abhalten soll, die Straße zu queren, wenn ein Auto herannaht.

20.000 Euro kommen vom Verkehrsreferat des Landes für die Anschaffung der Geräte, die an den Straßenpflöcken montiert werden. Die Anbringung und Wartung der Geräte übernimmt die Kärntner Jägerschaft. Oberst Klaus Innerwinkler vom Völkermarkter Bezirkskommando: „Wir haben ja seit Jahren die höchste Anzahl an Wildunfällen in ganz Kärnten. Ich erhoffe mir eine Reduktion auf ein erträgliches Maß.“ Sollten die neuen Warngeräte die Zahl der Unfälle tatsächlich reduzieren sollen sie in ganz Kärnten an exponierten Straßenabschnitten angebracht werden.

Darmann: Wild kontrolliert entnehmen

Jagd- und Verkehrssicherheitsreferent Gernot Darmann (FPÖ) sieht neben dem Schutz der Verkehrsteilnehmer durch dieses Vorhaben auch volkswirtschaftliche Vorteile: „Es geht auch Wildbret verloren. Wir sind angehalten, das Wild kontrolliert zu entnehmen, um es auch jagdwirtschaftlich verwerten zu können. Es hat keiner etwas davon, wenn wir die Entnahme mit Autos stattfinden lassen.“

Trotz blinkender Lichter und akustischer Signale werden immer wieder Wildtiere die Straßen queren. Vorsicht ist also angebracht, wenn das Warnschild für Wildwechsel am Straßenrand darauf hinweist, dass mit Rehen, Hirschen oder gar Wildschweinen zu rechnen ist. Eine Verringerung der Geschwindigkeit während der Dämmerung könne auch zu einer Verringerung beitragen.

Links: