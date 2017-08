Bei Kopfsprung schwer verletzt

Ein 26-jähriger Lehrling aus Kärnten ist am Dienstagabend bei einem Kopfsprung in den Klopeinersee (Bezirk Völkermarkt) schwer verletzt worden. Er sprang von einem Steg und stieß unter Wasser mit dem Kopf gegen eine Metallstiege.

Der Lehrling aus dem Bezirk Völkermarkt wollte am Abend in den kühlenden See springen, der Badeausflug endete für ihn im Krankenhaus. Von einem Steg aus sprang der 26-Jährige ins Wasser, unter Wasser stieß er mit dem Kopf gegen eine ins Wasser führende Metallstiege.

Notarzthubschrauber Christophorus 11

Von Freund aus Wasser geborgen

Der Lehrling wurde von einem Freund aus dem Wasser geborgen, eine zufällig anwesende Ärztin leistete bis zum Eintreffen des Rettungshubschraubers Erste Hilfe. Der 26-Jährige musste mit schweren Kopfverletzungen ins Klinikum Klagenfurt geflogen werden.

Derzeit herrscht auf den Kärntner Badeseen Hochbetrieb, fast täglich kommt es zu Unfällen. Erst am Montag wäre ein 88-jähriger Urlauber beinahe im Ossiacher See ertrunken, eine 47-jährige Wienerin wurde zur Lebensretterin - mehr dazu in Urlauberin wurde zur Lebensretterin. Tragisch endeten hingegen andere Badeunfälle, sieben Menschen kamen heuer schon ums Leben - mehr dazu in Bereits sieben Badetote im heurigen Sommer.