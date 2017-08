Mann attackierte Frau und Kind mit Holzlatte

Mit einer Holzlatte hat ein 39-jähriger Villacher am Dienstagnachmittag seine 28-jährige Frau attackiert. Die Frau stürzte mit ihrer zehn Monate alten Tochter am Arm, beide wurden verletzt.

Warum der Mann aus dem Bezirk Villach-Land auf seine Frau losging, ist unbekannt. Die Frau trug die zehn Monate alte Tochter des Paares am Arm, was den 39-Jährigen nicht hinderte. Er packte zuerst seine Frau am Hals, als sie versuchte zu flüchten, schlug er ihr mit einer Holzlatte mehrmals auf den Kopf.

Die 28-Jährige stürzte mit ihrer Tochter zu Boden. Sie wurde bei der Attacke schwer verletzt, ihre Tochter überstand den Sturz leicht verletzt. Der 39-Jährige wütete weiter, obwohl die Frau schon am Boden lag, trat er ihr mehrmals gegen den Oberkörper.

Zeugen schritten ein

Zwei Zeugen gelang es schließlich, den 39-jährigen von seiner Frau abzudrängen, der Mann flüchtete. Kurz darauf konnte die Polizei den Mann ausfindig machen. Wegen Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr wurde er auf Anweisung der Staatsanwaltschaft in Klagenfurt inhaftiert.

