Windböe: Rettungshubschrauber stürzt ab

Ein Rettungshubschrauber im Einsatz ist Dienstagabend auf dem Großglockner von einer Windböe erfasst worden. Der Hubschrauber sackte kurz nach dem Start ab und kippte um, der Notarzt erlitt dabei einen Nasenbeinbruch.

Die Besatzung des Hubschraubers rückte nach kurz 20.00 Uhr aus, weil ein 48-jähriger Bergsteiger aus Deutschland auf der Erzherzog-Johann-Hütte über Herzbeschwerden klagte. Alarmiert wurde der Hubschrauber Martin 4 in Matrei in Osttirol. Ein 36-jähriger Pilot aus Niederösterreich, ein 53-jähriger Flugretter aus Osttirol und ein 53-jähriger Notarzt aus Deutschland machten sich trotz einbrechender Dunkelheit sofort auf den Weg zu der in 3.400 Meter Seehöhe liegenden Schutzhütte.

Privat

Der 48-Jährige wurde vom Notarzt erstversorgt. Als der Hubschrauber mit dem Patienten an Bord abheben wollte, kam es zu Problemen. Laut Polizei drückte eine heftige Windböe den Hubschrauber wieder nach unten, der Hubschrauber sackte zu Boden und kippte dann um.

Privat

APA/EXPA/BERGRETTUNG KALS/TONI RIEPLER

Notarzt bei Aufprall verletzt

Pilot und Flugretter konnten sich nach dem Zwischenfall unverletzt aus dem Hubschrauberwrack befreien. Der Notarzt erlitt einen Nasenbeinbruch, der Patient überstand den Zwischenfall ebenfalls unverletzt. Er wurde anschließend vom Rettungshubschrauber C7 in das Krankenhaus Lienz geflogen, der Notarzt wurde im Krankenhaus Zell am See ambulant behandelt.

Privat

Die Flugunfallkommission wird im Laufe des heutigen Tages an der Unfallstelle eintreffen und mit den Untersuchungen beginnen. Bestätigt wurde mittlerweile, dass der Pilot schon vor vier Jahren in Tirol einen tödlichen Unfall auslöste.

Knapp neben Felswand abgestürzt

Die Insassen der Rettungshubschraubers hatte noch Glück, die Absturzstelle befindet sich knapp neben einer steil abfallenden Felswand.

ORF/Matha

Risikolos sei so ein hochalpiner Einsatz nie, sagt Flugbetriebsleiter und Eigentümer der Hubschrauberflotte Roy Knaus: „Die Wetterverhältnisse können in dieser Höhe immer schnell wechseln.“