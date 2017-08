A10: Neun Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Auffahrunfall auf der Tauernautobahn (A10) sind Montagabend bei Eisentratten (Bezirk Spittal) neun Menschen verletzt worden. Mit drei Rettungsautos wurden die Verletzten ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 18.00 Uhr war ein 48-jähriger Autofahrer aus Schweden mit seiner Familie in einem Leihauto Richtung München unterwegs. Auf Höhe Eisentratten musste er seinen Pkw aufgrund des Kolonnenverkehrs und des starken Verkehrsaufkommens anhalten.

Vater fuhr Auto der Töchter auf

Eine nachkommende, 23-jährige Autofahrerin aus der Schweiz, die mit ihrer 15 Jahre alten Schwester und einer weiteren Person unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Wagen des Schweden auf. Ihr Vater, ein 54-jähriger Schweizer, konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Auto seiner Töchter auf.

Alle drei Lenker und ihre Beifahrer, insgesamt neun Personen, wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz versorgt und anschließend mit drei Rettungsfahrzeugen in das Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. An den Autos der Schweizer entstand Totalschaden. Die A10 war im Unfallbereich für eine Stunde für den gesamten Verkehr gesperrt.

