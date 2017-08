Bienenstöcke: Bär als „Wiederholungstäter“

Erneut hat sich in Kärnten ein Bär über Bienenstöcke hergemacht. Binnen weniger Wochen wurden im Rosental mehrmals Bienenstöcke geplündert, „Täter“ könnte auch diesmal der „Sattnitz-Bär“ sein.

Bereits am Wochenende war entdeckt worden, dass zwei Bienenstöcke in Laak (Gemeinde Ferlach, Bezirk Klagenfurt-Land) von einem Bären zerstört wurden. Am Montagnachmittag entdeckte der Besitzer der Bienen laut Polizei nun wieder zwei geplünderte Bienenstöcke. An den Waben konnten Fressstellen festgestellt werden, vier von 20 Bienenstöcken wurden so zerstört. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehrere hundert Euro.

Vermutlich der gleiche „Übeltäter“

In diesem Gebiet ist es der zweite Fall dieser Art in den vergangenen zwei Wochen. Auch Anfang Juli war im benachbarten Ludmannsdorf ein Braunbär auf Honigsuche. Schon damals hieß es von der Umweltabteilung des Landes, man gehe vom gleichen „Übeltäter“ aus, dem „Sattnitz-Bär“, benannt nach dem Sattnitz-Gebirge - mehr dazu in Sattnitz-Bär plünderte wieder Bienenstöcke. Dass Bären sich näher an die Zivilisation heranwagen, komme manchmal vor, hieß es. Grundsätzlich ist es aber so, dass ein Bär stets vor Menschen flüchtet, wenn er sie sieht.

