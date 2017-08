Urlauberin wurde zur Lebensretterin

Eine 47-jährige Wienerin ist am Montag im Ossiacher See (Bezirk Villach-Land) zur Lebensretterin geworden. Ein 88-jähriger Deutscher ging beim Schwimmen unter, die Frau tauchte nach ihm und konnte ihn retten.

Der Mann war wenige Meter vom Ufer entfernt untergegangen. Die Wienerin bemerkte dies, sprang beherzt ins Wasser und tauchte nach dem Pensionisten. Die Frau konnte den Mann unter Wasser erwischen und zog ihn an die Oberfläche. Zwei weitere Urlauber aus Wien halfen der Frau laut Polizei, den Mann an Land zu bringen. Der 88-Jährige aus Langen (Hessen) war bereits bewusstlos. Nach kurzer Zeit gelang es den Rettern, ihn wiederzubeleben. Er wurde von der Rettung in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert.

Mann kollabierte und fiel ins Wasser

Auch im Strandbad Klagenfurt kam es am Montag zu einem gefährlichen Zwischenfall: Ein Mann kollabierte und fiel von einem Steg ins Wasser. Zufällig anwesende Ärzte reanimierten ihn, der Mann wurde in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Die Kärntner Strandbäder sind voll, viele suchen Abkühlung, doch damit steigt auch die Zahl der Badeunfälle. Für die Wasserrettung vergeht kaum ein Tag ohne Suchaktion. Sieben Menschen kamen heuer schon ums Leben - mehr dazu in Bereits sieben Badetote im heurigen Sommer.

Auch in Oberösterreich wurde am Montag eine Frau zur Lebensretterin. Die Rettungsschwimmerin rettete einen ertrinkenden Fünfjährigen aus dem Oedter See - mehr dazu in Frau rettete Bub aus Oedter See.