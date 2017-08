Hundstage bringen bis zu 37 Grad

In der ersten Augustwoche steht die vierte Hitzewelle des Sommers an. Bis zu 37 Grad erwarten Meteorologen. Touristiker freuen sich, die Rettung rechnet mit mehr Einsätzen und die Arbeitswelt stöhnt. Hitzefrei gibt es nicht automatisch.

Bereits am Montag waren Gewerkschaftsvertreter auf Baustellen in Klagenfurt unterwegs um die Arbeiter mit Mineralwasser zu versorgen und um auf das geltende Arbeitsrecht hinzuweisen. Seit 1.1.2013 gilt für Bauarbeiter eine eigene Regelung für das Arbeiten bei hochsommerlichen Temperaturen.

„Ab 35 Grad müssen Bauarbeiter auf einem kühleren Arbeitsplatz eingesetzt werden oder sie erhalten eine Entschädigung für die entfallenen Stunden nach dem Schlechtwetter-Entschädigungsgesetz“, so Arbeitsrechtsexperte Christoph Lorber von der Arbeiterkammer Kärnten.

Arbeitsleistung sinkt deutlich

An Tagen mit Temperaturen von über 30 Grad sinkt die Arbeitsleistung um 30 bis 70 Prozent gegenüber Tagen mit „normalen“ Temperaturen. Das haben Arbeitswissenschaftler herausgefunden. Menschen, die in einem Büro arbeiten sind davon ebenso betroffen.

Hitzefrei gibt es für die Büroarbeiter nicht, „was es gibt sind Regelungen über die Raumtemperatur", erklärt der Arbeitsrechtsexperte. Ist eine Klimaanlage vorhanden, dann sollte die Raumtemperatur maximal 25 Grad betragen. Ansonsten sollte der Arbeitgeber sämtliche technnische und organisatorische Maßnahmen treffen, um die Raumtemperatur in einem erträglichen Maß zu halten. Ventilatoren können ein Beispiel sein, oder auch das Herunterlassen von Jalousien, das Abdecken von Wärmequellen, wie Maschinen von denen eine Wärmestrahlung ausgeht, und auch das Bereitsstellen von nicht alkoholischen Getränken.

Meteorologen erwarten bis zu 37 Grad

Bei der Zentralanstalt für Meterologie und Geodynamik (ZAMG) hat man die anrollenende Hitzewelle fest im Blick. Es ist bereits die vierte in diesem Sommer in Kärnten, diesmal aber mit verdächtig hohen Temperaturen.

„Die Höchstwerte erwarten wir für Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag. 36, 37 Grad sind nicht ausgeschlossen“, so Meteorologe Markus Hohenwarter, der die Hitzepole über Kärnten verteilt sieht, aber im Besonderen auch wieder Dellach im Drautal nennt. Dort wurde Anfang August 2013 mit 39,9 Grad der Allzeit-Hitzerekord für Österreich gemessen.

Ältere Menschen und Kinder gefährdet

Die Situation ist nicht zu unterschätzen, vor erhöhter Hitzebelastung wird gewarnt. „Das zeigt sich in der Statistik. So viele Todesfälle gibt es durch kein anderes Wetterphänomen, wie durch die Hitze“, so Hohenwarter. Besonders ältere Menschen, Kleinkinder und Säuglinge sind gefährdet. Mediziner raten - auch ohne Durstgefühl - ausreichend zu trinken und Tätigkeiten im Freien zu vermeiden. Nur so lässt sich ein Kreislaufzusammenbruch verhindern.

Kopfschmerzen, Schwindel, Konzentrationsschwäche

Wichtig ist es für Angehörige, die ersten Symptome von zu starker Hitzeeinwirkung sofort zu erkennen. „Die ersten Anzeichen sind Kopfschmerzen, Schwindel und Konzentrationsschwäche. Wenn es weiter fortschreitet auch Fieber, Schüttelfrost und Kreislaufprobleme. Dann ist es wichtig dem Patienten etwas Kühles anzubieten, etwas zu trinken zu geben und den Menschen in den Schatten zu bringen. Wenn die Symptome sich nicht bessern ist Hilfe zu holen oder ein Arzt aufzusuchen“, sagte Christoph Arneitz, der Notarzt beim Roten Kreuz ist.

An Hundstagen mehr trinken als sonst

Ein Erwachsener Mensch sollte pro Tag rund 1,5 bis zwei Liter Wasser zu sich nehmen - Bei hochsommerlichen Temperaturen um 35 Grad verliert der Körper aber große Mengen Flüssigkeit und wichtige Mineralien. Daher empfehlen Ärzte deutlich mehr zu trinken - und raten zu warmen Getränke, die zu einem leichten Schwitzen führen. Dadurch wird ein Abkühlen des Körpers bewirkt, ohne dass es zu Kreislaufbelastungen kommt.

Eine Abkühlung wird es frühestens zu Beginn der nächsten Woche geben. Kopfbedeckungen, ausreichend Sonnenschutz und der Aufenthalt an schattigen Plätzen, so lassen sich die Hundstage gut überstehen.