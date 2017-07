„Prozessflüchtiger“ Staatsverweigerer verhaftet

Die Polizei hat am Sonntag in Feldkirchen einen 28-jährigen Kärntner festgenommen. Der mutmaßliche „Staatsverweigerer“ war am Donnerstag nicht zu seinem Prozess erschienen. Ein Polizist wurde bei der Festnahme verletzt.

Am Donnerstag war der 28-Jährige nicht zu seinem Prozess wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt erschienen. Auf Anordnung des Landesgerichtes Klagenfurt sollte der mutmaßliche Staatsverweigerer ausgeforscht werden. Der 28-Jährige hielt sich am Sonntag vor seinem Wohnhaus in Feldkirchen auf, als die Polizei vorfuhr. Als er die Beamten sah, lief er davon.

„Erheblicher Widerstand“ bei Festnahme

Nach kurzer Verfolgung stellten ihn die Polizisten. Der Mann leistete erheblichen Widerstand gegen seine Festnahme. Ein Polizist wurde bei der Festnahme verletzt, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Der Mann wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

„Staatsverweigerer“, auch Staatenbündler oder Reichsbürger genannt, treten immer wieder im deutschsprachigen Raum in Erscheinung. Sie sorgen für Probleme, indem sie weder die Gesetze eines Staates noch Polizisten oder Richter anerkennen. Erst im Juni war eine „Staatsverweigerin“ in Kärnten nicht zu ihrem Prozess wegen Nötigung und Widerstands erschienen - mehr dazu in -„Staatsverweigerin“ kam nicht zu Verhandlung.

