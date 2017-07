„Aktion scharf“ gegen betrunkene Radfahrer

Immer mehr Radfahrer werden bei Unfällen verletzt. In Klagenfurt gibt es deswegen heuer eine „Aktion scharf“, vor allem gegen betrunkene Radfahrer. Wiederholungstätern drohen bis zu zwei Jahre Radfahrverbot.

In diesem Sommer müssen Radfahrer in Klagenfurt mit mehr Polizeikontrollen rechnen, damit will die Polizei die Unfallrate senken. Im vergangenen Jahr waren in Kärnten 40 Radfahrer in einen Unfall verwickelt. Besonderes Augenmerk gilt betrunkenen Radfahrern, allein in Klagenfurt sind im letzten Jahr 56 betrunkene Radfahrer angezeigt worden.

Wer mit mehr als 0,8 Promille aufgehalten wird, muss mit einer Verwaltungsstrafe rechnen, die manchmal mehrere tausend Euro hoch ist. Bei Wiederholungstätern drohe auch ein Radfahrverbot für Kärnten, sagt Manfred Poms von der Verkehrsinspektion Klagenfurt. Bis zu zwei Jahre kann das Verbot verhängt werden.

Tempo in Fußgängerzonen anpassen

Ein großes Risiko sind laut Polizei auch Radfahrer, die in der Fußgängerzone zu schnell unterwegs sind oder auf Gehwegen radeln. In den Fußgängerzonen kann das Radfahren erlaubt sein, diese Erlaubnis ist mit einem Schild gekennzeichnet. Aber auch wenn das Radfahren in der Fußgängerzone erlaubt ist, muss die Fahrgeschwindigkeit an jene der Fußgänger angepasst werden. Häufig missachtet wird auch das Radfahrverbot auf Zebrastreifen, bei der Querung muss das Rad geschoben werden.

50 Euro Strafe für radelnde Telefonierer

Wer beim Telefonieren am Rad erwischt wird, zahlt 50 Euro Strafe – wie bei Telefonaten im Auto ohne Freisprechanlage. Auch wer beim Radeln mit Headset telefoniert, muss, so lautet die Vorschrift, immer ein Ohr für den Straßenverkehr frei haben.

Fahne für den Radanhänger

Bei den Radkontrollen wird auch geprüft, ob Fahrräder so ausgestattet sind, wie es die Straßenverkehrsordnung vorschreibt. Seitenstrahler und Beleuchtung dürfen auf keinen Fall fehlen. Wer seine Kinder oder Haustiere in einem Radanhänger transportiert, muss den Anhänger mit einer orangefarbenen Fahne kennzeichnen. Nur so ist der niedrige Anhänger auch von Weitem für Autofahrer zu erkennen.

Eine allgemeine Helmpflicht für Radfahrer gibt es in Österreich nicht. Für Kinder bis zwölf Jahren gilt allerdings Helmpflicht, auch wenn sie nicht selbst fahren.