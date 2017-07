Einbrecher in Villach-Lind geschnappt

In Villach sind am Samstag zwei mutmaßliche Einbrecher geschnappt worden. Sie sollen versucht haben, in zwei Häuser in Villach Lind einzubrechen bzw. sich einzuschleichen. Beide Male wurden sie von Zeugen gesehen und nach der Verhaftung identifiziert.

Am Vormittag des 27. Juli beobachteten ein 22-jähriger Rumäne, eine 26-jährige Rumänin sowie ein weiterer unbekannter Täter in Villach-Lind das Wohnhaus einer 73-jährigen Pensionistin. Nachdem die Frau mit ihrem Hund spazieren gegangen war, stieg die Frau durch ein unverschlossenes Fenster in das Haus ein. Die Pensionistin entdeckte bei ihrer Rückkehr nach ca. 20 Minuten die Frau versteckt hinter einem Gebüsch und versuchte, die Täterin festzuhalten. Diese konnte sich losreißen und verließ das Grundstück, gestohlen wurde nichts.

Nächster Versuch eine Stunde später

Nur eine Stunden später schlichen sich die beiden Täter laut Polizei in Villach-Lind in ein offen stehendes Wohnhaus eines 92-jährigen Pensionisten und stahlen aus einem Kasten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Tochter des Opfers traf im Gang des Hauses plötzlich auf die Täter und forderte diese auf, das Grundstück zu verlassen. Die beiden wurden daraufhin von einer unbekannten weiteren Person mit einem großen, hellgrauen Pkw abgeholt.

Nach einem Hinweis einer Anrainerin konnten die beiden Rumänen zwei Tage später in Villach-Lind angehalten und kontrolliert werden, sie wurden von den Geschädigten wiedererkannt. Da der 22-jährige Mann bereits am 28. Juli nach einem weiteren Einbruchsdiebstahl angehalten und angezeigt wurde, wurde er über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, die Mittäterin wurde auf freiem Fuß angezeigt.